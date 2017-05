House of Cards 5: Claire Underwood si rivolge agli americani nel nuovo trailer

Nella giornata di ieri, la produzione diha rilasciato un nuovo trailer della quinta stagione della serie tv, che tornerà in onda il 31 Maggio su Sky Atlantic in Italia. Nel filmato, che trovate come sempre in calce, la protagonista è la First Lady

La moglie del Presidente, nonché candidato alla Casa Bianca, si rivolge al popolo americano, invitando i cittadini a dire a lei e suo marito tutto ciò che vedono.

Un filmato per certi versi inquietante, ma che conferma come, dopo una quarta stagione molto travagliata, la coppia abbia finalmente trovato l’affiatamento che l’aveva contraddistinta nel corso degli anni, e che dovrà essere sfruttato a dovere dai due per riconquistare la Casa Bianca.

Su Netflix negli Stati Uniti, House of Card tornerà il 30 Maggio, ma a causa del contratto firmato con l’emittente satellitare, nel nostro paese bisognerà attendere la messa in onda su Sky Atlantic, prevista la notte successiva.