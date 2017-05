House of Cards 5 dal 31 maggio su Sky Atlantic

Dopo la diffusione del primo trailer, avvenuta ormai qualche giorno fa, arrivano le prime informazioni ufficiali sulla messa in onda italiana della quinta stagione di, la serie tv di punta targatache, negli USA sarà disponibile nel catalogo online a partire dal 31 Maggio.

Discorso diverso invece per quanto riguarda l’Italia. E’ ormai cosa nota che, nonostante le “promesse elettorali” di Frank Underwood, arrivate la scorsa estate attraverso i canali social ufficiali dello show, nel nostro paese i diritti sono ancora nelle mani di Sky, che passerà anche la quinta stagione sul canale Sky Atlantic.

L’emittente televisiva, attraverso un annuncio arrivato nella giornata di ieri, ha ufficializzato l’inizio della messa in onda di House of Cards 5 su Sky Atlantic a partire dal 31 Maggio. Probabilmente verrà mandato in onda un episodio a settimana, che successivamente sarà disponibile anche su Sky Go e Sky On Demand.