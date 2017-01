House of Cards: confermata la data di uscita della quinta stagione

Con un’operazione pubblicitaria geniale,ha rilasciato un teaser trailer della nuova stagione diin concomitanza con l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Nel breve video, disponibile in fondo alla notizia, è confermata la data di uscita dei nuovi episodi.

Nell’ultima stagione andata in onda di House of Cards, Frank Underwood (Kevin Spacey) si è ritrovato a dover combattere la candidatura del veterano Repubblicano Will Conway, governatore di New York. Frank ha dovuto battagliare anche con la sua stessa moglie, Claire (Robin Wright), dopo averne ignorato le passioni politiche per troppo tempo.

Alcuni drammatici eventi riguardanti il presidente, però, hanno riunito la coppia, che si ritrova comunque in una posizione di grandissima fragilità. La loro rinnovata unità aiuterà la presidenza? I fan lo scopriranno questa primavera, come confermato dall’inquietante teaser trailer pubblicato da Netflix in concomitanza con l’insediamento di Donald Trump.

La quinta stagione di House of Cards verrà distribuita il 30 Maggio 2017, mentre il video è disponibile come sempre in fondo alla notizia. Buona visione!