House of Cards: online le prime immagini della quinta stagione

Ormai manca poco più di un mese alla prossima e quinta stagione della serie political dramae moltissimi fan sono in trepidante attesa di vedere come continuerà lo spettacolo capitanato da. Il servizio di streaming, intanto, ha diffuso le prime immagini della stagione, che voi potete vedere dopo il salto.

Oltre alla coppia sempre presente formata da Frank e Claire, il set di immagini comprende anche altre due coppie di personaggi. La prima comprende il capo dello staff di Frank Doug Stamper (Michael Kelly) a fianco della consulente politica di Claire, LeAnn Harvey (Neve Campbell), che hanno avuto grandi contrasti finora, ma si suppone che saranno costretti ad andare d'accordo d'ora in poi. Il secondo duo vede il candidato governatore Conway (Joel Kinnaman) e sua moglie Hannah (Dominique McElligott).

Creativamente, la stagione 5 sarà un anno di svolta per il House of Cards, con il creatore e showrunner Beau Willimon che ha abbandonato la serie lasciando le redini alla nuova coppia di Melissa James Gibson e Frank Pugliese, che sono arrivati a bordo della serie come scrittori che a partire dalla stagione 3.

Lo spettacolo è stato un grande successo per Netflix da quanto ha debuttato nel 2013, anche se ora alcuni fan si chiedono se la partenza di Willimon non sia il segno dell'imminente fine della serie.

La prossima e quinta stagione di House of Cards farà il suo debutto negli Stati Uniti martedì 30 maggio sul servizio di streaming Netflix. In Italia, invece, i nuovi episodi verranno resi disponibili sul canale Sky Atlantic della piattaforma satellitare Sky.