House of Cards: il primo trailer della quinta stagione

ha rilasciato il primo trailer della quinta stagione di, che debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 30 Maggio. Nella clip, visualizzabile come sempre nella notizia, vediamo il presidentealle prese con la campagna elettorale per la Casa Bianca.

Il personaggio interpretato da Kevin Spacey, infatti, se la dovrà vedere con il popolare Will Conway (Joel Kinnaman), che nella quarta stagione ci è stato presentato come una vera e propria rockstar, insieme alla sua famiglia.

Sarà sicuramente estremamente interessante vedere se ci saranno citazioni a Donald Trump, che nel frattempo è diventato nella realtà il presidente degli USA, e soprattutto se l’attuale clima politico abbia influito sulla produzione che, nel frattempo, ha perso il creatore e showrunner Beau Willimon, che si è apertamente schierato contro il Tycoon.

In Italia la messa in onda sarà affidata ovviamente a Sky Atlantic ed House of Cards non sarà presente nel nostro catalogo.