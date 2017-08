How I met your Mother: Alison Bennett scriverà la sceneggiatura dello spin-off

Dopo tre anni daldi creare lo spin-off della serie comedy, intitolato, scritto dai creatori, latenta di realizzare una nuova idea per lo spin-off conalla sceneggiatura della serie.

La Bennett, già sceneggiatrice di You're the Worst e The Awesomes, scriverà il pilot dello spin-off di HIMYM mantenendo però lo stampo della serie originale, anche se stavolta sarà la madre a percorrere a ritroso la sua storia le sue avventure che l'hanno portata all'amore della sua vita, e portando la storia in una direzione differente.

"Siamo sempre alla ricerca di nuove idee e il lavoro di Alison su You're the Worst è stato incredibile", ha detto il presidente degli affari creativi della 20th TV, Jonathan Davis, quando l'accordo con la Bennett è stato annunciato. "È completamente originale, divertente, spassosa e di grande talento".