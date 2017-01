Diffusi nuovi dettagli su How I Met Your Father

Nell’ormai lontano 2005mandava in onda la prima puntata delle avventure die del suo gruppo di amici., la serie di cui era protagonista, si rivelò un successo planetario. Il suo spin-off, però, potrebbe non andare in onda su

La serie non trovò il successo subito, ma si è costruita un pubblico enorme stagione dopo stagione con grande pazienza. Dopo il finale del 2014 il network aveva ordinato il pilot di una nuova serie spin-off, intitolata How I Met Your Dad.

La serie, dopo una prima cancellazione, è tornata con il titolo How I Met Your Father, in sviluppo con un diverso team di sceneggiatori. Deadline ha diffuso alcuni dettagli aggiuntivi: la sceneggiatura sarà curata dal team di This Is Us, composto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger.

A quanto pare, però, CBS non ha ancora visto neanche una pagina. Il presidente della sezione intrattenimento, Glenn Geller, ha dichiarato: “Non abbiamo visto niente, non ci è stato presentato nulla. Sono eccitato di leggere la sceneggiatura quando sarà finita, potrebbe diventare un progetto CBS”. La serie, quindi, potrebbe ritrovarsi alla ricerca di un altro network.

