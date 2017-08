How I Met Your Mother: lo spin-off è in lavorazione con nuovi sceneggiatori

Si torna a parlare die di un possibile spin-off dopo il tanto discusso finale della serie. A quanto pare il progetto è in lavorazione, ma con qualche novità sul fronte della sceneggiatura.

Secondo il presidente di 20th Century Fox TV, Dana Walden, lo spin-off di How I Met Your Mother è in lavorazione, ma alla scrittura del progetto ci saranno nuovi sceneggiatori:

"Lo studio proverà a realizzare una nuova serie con scrittori differenti. I nuovi sceneggiatori partiranno da zero. È una cosa che verrà fuori lentamente. Se l'idea sarà vincente, con la giusta esecuzione, la prenderemo in esame".

Nel corso degli ultimi anni i rumor dal web volevano in cantiere numerosi spin-off (tra questi, già nel 2014, si parlò di un mai realizzato How I Met Your Father), ma finora non c'è stata alcuna ufficialità. Voi cosa vorreste vedere in una nuova serie di How I Met Your Mother?