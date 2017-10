I Love You, America: prima clip per la serie Hulu con Sarah Silverman

Hulu ha diffuso in streaming la prima clip ufficiale di, serie comedy con protagonista assoluta la nota stand-up comedian americana

Nella clip vediamo la Silverman cantare la canzone che dà il titolo alla serie, che debutterà sulla piattaforma digitale il prossimo 12 ottobre, con un nuovo episodio ogni giovedì. Il progetto approda su Hulu dopo essere stato su Funny Or Die e vede come produttori esecutivi la stessa Silverman, Adam McKay, Will Ferrell, Amy Zvi, Gavin Purcell e Joe Farrell.

Lo show si propone di connettere quel pubblico che magari non è d’accordo con le opinioni della stand-up comedian – i cui monologhi spaziano facilmente dalla religione al sesso, dalla politica all’intolleranza razziale e di gender.