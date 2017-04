I'm Dying Up Here: Melissa Leo nel trailer ufficiale della nuova serie Showtime

È grazie ache possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale dell'annunciata, nuova serie originale del canale prodotta dache vedrà protagonisti

Ambientata negli anni '70, la nuova dramedy racconterà del comedy club Goldie's di Los Angeles, città che ha dato il successo a David Letterman, Jay Leno e Richard Pryor. Si esplorerà a fonda la psiche ispirata, danneggiata e complessa dei commedianti che "muoiono" per avere la fama e il rispetto del pubblico e sperano nella fortuna. Questo gruppo sarà guidato da Goldie (Leo), dura proprietaria del locale sopra citato che si occuperà della sua attività col pugno di ferro, offrendo però ai suoi dipendenti tutta la propria anima. Per lei non esiste una risata ottenuta facilmente.



I'm Dying Up Here vedrà nel cast anche Ari Graynor, Michael Angarano, Clark Duke, Andrew Santino, Erik Griffin, Al Madrigal e Jake Lacy, per una premiere prevista il prossimo 4 giugno.