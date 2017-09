I'm Dying Up Here: Showtime rinnova la serie per la seconda stagione

La reteha rinnovato per la second stagione e quindi altri dieci episodi la serie, concome produttore esecutivo.

Il drama comedy, ambientato negli anni '70, ha trovato difficile attirare un vasto pubblico, classificandosi come la serie Showtime con l'indice di ascolto più basso. Ma il network, intrigato dalle premesse della prima stagione e dal talentuoso cast, ha deciso di dare una secondo opportunità alla serie. La decisione è avvenuta dopo che Showtime, in estate, ha riunito in una sala tutti gli scrittore della prima stagione e insieme hanno generato nuove idee per la trama della prossima stagione dello show che andrà in produzione questo autunno.

"È gratificante quando tanti comici ci dicono che questa serie ha veramente centrato l'esperienza del club commedia", ha dichiarato il presidente della programmazione di Showtime, Gary Levine. "Il talento di I'm Dying Up Here, guidato dalla brillante Melissa Leo e da un team creativo altrettanto qualificato, racconta storie che scalano le altezze della commedia e le profondità del dramma, spesso nello stesso momento. Avendo sentito le loro idee per la seconda stagione, sono entusiasta dei percorsi che questi personaggi prenderanno".

Creato da Dave Flebotte e basato sul libro non-fiction omonimo di William Knoedelseder, il cast di I'm Dying Up Here comprende Leo, Ari Graynor, Michael Angarano, Clark Duke, Andrew Santino, Erik Griffin, RJ Cyler, Al Madrigal e Jake Lacy. Carrey, Flebotte, Michael Aguilar e Christina Wayne sono i produttori esecutivi.