I Segreti di Twin Peaks: da stasera in chiaro le prime due stagioni su Cielo

La rete televisiva italiana ha deciso di rende omaggio alla serie cult anni 90' con la messa in onda dei primi tre episodi della serie tv vincitrice di unideata da

L'appuntamento è previsto per questa sera, 10 Maggio, alle 21:15 su Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre, canale 126 di Sky, canale 19 di TivùSat) e ritornerà, mercoledì 17 Maggio, con un doppio episodio in seconda serata alle 23:00.



La serie "I Segreti di Twin Peaks" segue le vicende di una tranquilla cittadina situata tra le montagne e le cascate, al confine tra gli Stati Uniti e il Canada. Una comunità che presto, però, verrà scossa dal ritrovamento del corpo della giovane e popolare Laura Palmer (interpretata da Sheryl Lee). Indagheranno sul caso la polizia e l'agente speciale dell'FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) portando alla luce altri mille inquietanti misteri i quali finiranno per confondere sia le indagini che il pubblico a casa, in perfetto "stile Lynch".



Intanto, nel mondo c'è forte attesa dopo le recenti notizie che riguardano gli episodi inediti della nuova stagione, che saranno trasmessi in anteprima al Festival del Cinema di Cannes e in contemporanea in America e in Italia su Sky Atlantic in esclusiva nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 maggio alle ore 03:50.