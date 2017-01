I Simpson, il footage della prima puntata da un'ora

Per i nuovi episodi de ventottesima stagione de I Simpson, i creatori hanno pensato ad una puntata da un'ora che ora ha una data di rilascio e un video con i doppiatori.

Il primo episodio da un'ora de I Simpson sarà in onda il prossimo 15 gennaio in America; su Fox le puntate della ventottesima stagione sono arrivate dallo scorso settembre mentre in Italia sono ancora inedite. La puntata, divisa in due episodi, si intitola "The Great Phatsby", è naturalmente ispirata al mondo di F. Scott Fitzgerald e al suo romanzo di fama mondiale "Il Grande Gatsby". L'episodio speciale ha visto la partecipazione al doppiaggio di star come Keegan-Michael Key, Snoop Dogg, RZA.

Annunciando la prima puntata del 2017 è stato anche rilasciato un footage con simpatiche interviste ai protagonisti doppiatori. La serie ideata da Matt Groening è stata rinnovata fino alla 30esima stagione.