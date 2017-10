I Simpson: quando finirà la serie sui gialli abitanti di Springfield?

I Simpsons sono arrivati alla stagione numero 29, che è appena iniziata. Alla fine della season 13, se ve lo ricordate, una canzone assicurava che. Di anni ne sono passati quasi 30...

E dunque è lecito domandarsi per quanto gli showrunner abbiano intenzione di intrattenerci con le avventure di Omer, Marge, Bart, Lisa e la piccola Maggie. Non ve lo siete chiesto anche voi?

Di notizie certe non ce ne sono e possiamo forse sperare che i nostri personaggi gialli preferiti restino in giro ancora per un bel po'. Alcuni, tuttavia, hanno teorizzato una possibile fine della serie con la trentesima stagione, già rinnovata dalla FOX.

Sarebbe una conclusione degna, numero tondo, tondo ma... Se ci basiamo su quanto asserito dalla canzone che abbiamo citato nell'intro, il cui ritornello continua con un rilassante “they’ll never stop The Simpsons”, probabilmente non dovremo preoccuparci di dover salutare i nostri cari Simpson per ancora molti anni a venire.