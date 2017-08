I trailer e le date première delle serie SMILF e White Famous targate Showtime!

Allaha rilasciato i teaser trailer delle sue nuove serie, rivelando anche le date première dei due show.

La serie SMILF andrà in onda a partire dal 5 Novembre e racconterà la storia, in chiave comica e sincera, di una ventenne i cui desideri di amore, sesso e carriera si scontrano con il fatto di essere una madre single. Frankie Shaw ( nel ruolo di Bridgette) sarà la protagonista, la sceneggiatrice, la regista e produttrice della commedia semi-autobiografica, insieme il candidato all'Oscar, Michael London (Sideways), e i candidati agli Emmy, Janice Williams (Confirmation), Lee Eisenberg e Gene Stupnitsky (The Office, Bad Teacher), come produttori esecutivi. La pluri-vincitrice agli Emmy, Rosie O'Donnell sarà la co-protagonista nel ruolo di "Tutu", la madre di Bridgette (Shaw), che è completamente ignara di convenzione sociale. La serie è prodotta da ABC Studios Signature in co-produzione con Showtime.

La serie White Famous andrà in onda a partire dal 15 Ottobre e racconterà le vicende di Jay Pharoah nei panni del giovane comico Floyd Mooney, il quale dovrà riuscire a mantenere un equilibrio tra le sue radici e il suo nuovo "successo da bianco". Lo show è una co-produzione tra Lionsgate e Showtime e come produttore esecutivo c'è Jamie Foxx, il quale sarà presente anche nella serie come guest star. Creata da Tom Kapinos, nel cast compariranno anche Utkarsh Ambudkar, Cleopatra Coleman, Lonnie Chavis, Jacob Ming-Trent. Ulteriori gest star saranno Meagan Good, Jack Davenport, Michael Rapaport, Kendrick Sampson, Lyndon Smith e Natalie Zea.