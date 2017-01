Il nuovo comedy show di Jerry Seinfeld arriverà su Netflix

ha creato e partecipato ad una delle serie tv più popolari della storia: vent’anni dopoil comico è tornato con una serie dedicata alla commedia... e al caffè. Lo show, in onda da alcuni anni, arriverà su

Forse è l’occasione giusta per noi italiani per poter apprezzare a pieno un prodotto come Comedians in Cars Getting Coffee. La serie, come chiaramente intuibile dal titolo, gira intorno ad alcune giornate in caffetteria in compagnia di Jerry Seinfeld e di alcuni suoi colleghi.

Lo show, nel corso degli anni, ha ospitato star della commedia come Louis C.K., Sarah Silverman, John Oliver, Stephen Colbert, Tina Fey, Ricky Gervais e tanti altri. Finalmente anche noi italiani potremo guardarlo nella sua interezza, su Netflix. Insieme alla serie in onda da nove anni, inoltre, anche i prossimi due speciali di stand-up di Seinfeld approderanno in esclusiva su Netflix.

Le prime nove stagioni di Comedians in Cars Getting Coffee, insieme alla nuova di prossima pubblicazione, approderanno sulla popolare piattaforma di web-tv nel corso del 2017.