Il nuovo trailer di Agents of S.H.I.E.L.D. prepara la rivoluzione LMD

Ilsi espande progetto dopo progetto, sia al cinema che in televisione. La prima serie del progetto ad approdare sul piccolo schermo,, si appresta ad una piccola rivoluzione narrativa, come mostra il nuovo trailer.

Dopo aver raccontato la storia di Robbie Reyes, l’uomo dietro la maschera di Ghost Rider, la quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. si prepara a vivere una piccola rivoluzione narrativa, integrando nella serie la storyline dei Life Model Decoys.

Il primo esemplare dell’invenzione del Dr. Holden Radcliffe è Aida, interpretata da Mallory Jansen. Nella prima parte della stagione il suo personaggio era una specie di supporto a Radcliffe e Leo Fitz (Iain de Caestecker), ma si è presto evoluto trasformandosi in un super-androide.

Agents of S.H.I.E.L.D. tornerà in onda su ABC il 10 Gennaio, mentre il trailer è disponibile in fondo alla notizia. Buona visione!