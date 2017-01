Il presidente di The CW sul futuro di Superman sulla rete, spin-off in arrivo?

Tutti gli spettatori disanno molto bene cheha fatto il suo debutto nella serie televisiva DC, quando è apparso nelle prime due puntate della seconda stagione in corso l'anno passato e ora tutti i fan si stanno chiedendo se il personaggio farà ritorno suo se ottenerà addirittura uno spin-off sul network.

Con Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl pronti a tornare con nuove stagioni il prossimo autunno, c'è da chiedersi se ci sia abbastanza spazio per un altro show televisivo della DC Comics su The CW. Dopo tutto, però, la rete ha ottenuto un grande successo con questi show e una serie che potrebbe confermare ulteriormente tale successo, potrebbe essere proprio uno show su Superman.

La prestazione di Tyler Hoechlin in Supergirl è riuscita a raccogliere molti sostenitori, quindi sembra che una serie interamente dedicata al Superman impersonato dall'attore sia qualcosa che i fan vogliono. Inoltre, molti ritengono che sia un vero peccato lasciare il personaggio iconico sullo scaffale.

Ma, parlando con Entertainment Weekly, il presidente di The CW, Mark Pedowitz ha confermato che al momento non ci sono piani per una serie da solista per il personaggio che, a quanto sembra, non riapparirà molto presto neanche in Supergirl: "Tyler ha fatto un ottimo lavoro, ma non c'è nessun piano per la produzione di una serie tutta sua e, al momento, non abbiamo programmato un suo ritorno in Supergirl, ma ci piacerebbe molto averlo di nuovo con noi.".