Instinct: nuova serie con Alan Cummings annunciata dalla CBS

ha appena ordinato una prima stagione di, un nuovo dramma interpretato da, basato sul prossimo romanzo di, la casa di produzione del regista, sta sviluppando la serie.

La prima stagione segna la quinta serie della società attualmente in onda, rinnovata, o che debutta presso la rete sotto la guida di Kurtzman e Presidente della televisione, Heather Kadin. Il pilot della serie diretto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man, 500 Days of Summer), segue le vicende del Dr. Dylan Reinhart (Cumming) un talentuoso autore e professore universitario con una vita tranquilla che insegnare il comportamento psicopatico alle varie classi di adoranti studenti. Ma quando il detective Lizzie Needham (Bojana Novakovic) fa appello a lui per aiutarla a catturare un serial killer che sta usando il primo libro di Dylan come un tutorial, Dylan è costretto ad uscire dal pensionamento e attingere al suo vecchio set di abilità. Anche se Dylan e Lizzie inizialmente si scontrano, quando si tratta di catturare gli assassini, si rendono conto che sarebbero una squadra ideale se entrambi si fidassero del loro istinto. In Istinct ci sono anche Daniel Ings nel ruolo di Andy, Naveen Andrews come Julian Cousins e Khandi Alexander come Lt. Monica Ford. I produttori esecutivi sono Michael Rauch, Marc Webb, Alex Kurtzman, Heather Kadin, James Patterson, Bill Robinson, Leopoldo Gout e Alan Cumming.

Instinct si unisce alle serie procedurali della CBS come Hawaii Five-O e Scorpion, che sono stati appena rinnovati per le rispettive ottava e quarta stagione. La società ha anche deciso per una première quest'estate della serie Salvation, riguardo ad un laureando al MIT e un super tecnico che scoprono la presenza di un asteroide diretto verso la Terra a soli sei mesi di distanza dalla collisione. Secret Hideout è anche la società dietro Star Trek: Discovery, che andrà in onda questo autunno su CBS e CBS All Access.