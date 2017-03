Marvel's Inhumans: arrivano in rete altre nuove foto dal set

Vanno avanti senza sosta i lavori per la produzione degli episodi della prima stagione della serie esordiente, nuova serie tratto dai fumetti dellae ad aggiornarci sullo stato di avanzamento della produzione arrivano le nuove foto dal set che potete vedere dopo il salto.

Come potete vedere qui sotto, le nuove foto dal set di Inumani ci rivelano, tra le altre cose, il primo sguardo a Isabelle Cornish come Crystal. Anche se le foto in sé non offrono molto in termini di dettagli, tuttavia esse indicano che possiamo aspettarci il suo classico abito di colore giallo - anche se sembra che siano state compiute alcune modifiche al modello. In ogni caso, le riprese dello show dovrebbero protrarsi ancora per un po' di tempo in luoghi pubblici e quindi, molto probabilmente, avremo altre possibilità di goderci nuovi scatti.

Ricordiamo che Inumani verrà proiettato per due settimane nei cinema IMAX a partire da venerdì 1 settembre, prima di compiere il suo debutto televisivo martedì 26 settembre 2017.