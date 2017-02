Inumani: un attore di 'Lost' in lizza?

La serie televisiva sugliè in fase di sviluppo attivo e, presto, inizieranno le riprese. Ma, ad oggi, ancora non conosciamo tutto il cast che andrà a comporre il nuovo serial targato Marvel Studios.

Ora un nuovo rumor, lanciato da Jeff Sneider (e, come sempre, vi consigliamo di 'prenderlo con le pinze'), afferma che c'è un attore della serie Lost in lizza per uno dei ruoli principali della serie tv: "E' un veterano. Non dirò se uomo o donna,ma è un veterano della serie tv Lost. Un veterano di quella serie dovrebbe ottenere un ruolo principale in Inumani. Ci sono tipo 80 personaggi in Lost... buona fortuna nel trovarlo!".

Ricordiamo che la Marvel, ad ora, ha solo annunciato Iwan Rheon nei panni di Maximus.