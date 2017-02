Inumani: confermato il titolo di lavorazione e la location delle riprese!

Nonostantesia diventata una serie in seguito ad un ridimensionamento della rispettiva pellicola cinematografica, il progetto rimane molto importante. Il titolo di lavorazione della serie è trapelato in rete insieme alla location delle riprese, le Hawaii.

Ok, Inumani non sarà più un film, ma sappiamo che arriverà comunque al cinema: una prima volta per la divisione TV di Marvel Studios che, insieme ad ABC, ha deciso di pensare in grande per questa nuova serie, proponendo addirittura la proiezione in IMAX.

La première della serie sarà a Settembre e la produzione dovrebbe entrare nel vivo proprio in questi giorni: secondo quanto rivelato da Pacific Business News, un giornale delle Hawaii, la serie verrà girata proprio lì. ABC e Marvel stanno trasformando un’enorme proprietà della Marina, sull’isola di Kalaeloa, in un set televisivo.

Questa sarà la base operativa del progetto, che genererà un ritorno economico per la zona di un centinaio di milioni di dollari. Il titolo di lavorazione della serie, inoltre, è molto semplice: “Project Next”. Inumani debutterà il 26 Settembre 2017 su ABC, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!