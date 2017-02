Inumani: Iwan Rheon sarà Maximus nella serie Marvel

The Hollywood Reporter rivela, in esclusiva, che i Marvel Studios hanno ingaggiato l'attoreper la prossima serie televisiva in live-action dello studio,, le cui riprese partiranno a breve.

L'attore de Il Trono di Spade interpreterà il personaggio di Maximus. Nel serial - di otto episodi - Maximus è un Inumano intelligente ed affascinante, devoto al popolo di Attilan, e a suo fratello, Freccia Nera, il Re... ma Maximus nasconde un desiderio: quello di essere lui ad indossare quella corona!

"La capacità di Iwan di essere affascinante, furfante ed inaspettatamente pericoloso sono tutte le caratteristiche di cui avevamo bisogno per potare questo personaggio in vita. Siamo eccitati di averlo a bordo" ha spiegato Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel.

"Maximus è un personaggio complesso" continua lo showrunner, Scott Buck "Simpatico, affascinante, tragico e cattivo, tutto nello stesso momento, e sono eccitato dall'avere qualcuno con il talento di Iwan a bordo del progetto".

Il serial arriva su ABC a settembre.