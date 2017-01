Inumani: rivelati tutti i personaggi?

La seconda stagione diha portato sullo schermo televisivo una parte importantissima del: gli, che avranno una serie tutta loro. Un rumor anticiperebbe tutti i personaggi coinvolti, eccoli!

Come vi abbiamo rivelato precedentemente, ABC e Marvel hanno deciso di iniziare le riprese di Inumani a Marzo. La notizia ha generato parecchio hype in rete, soprattutto relativamente al cast coinvolto nella serie. Al momento, infatti, non esistono notizie ufficiali sugli attori che parteciperanno al progetto.

That Hashtag Show, informato da una fonte interna della produzione di Inumani, ha rivelato alcuni dei personaggi che saranno presenti nello show. Ecco la lista:

Broderick, Uomo di 30-40 anni: Forte e discreto, non è abituato a dover rispondere a nessuno, il che lo fa sembrare un po’ arrogante.

Marjorie, Donna di 30-40 anni: Elegante e intelligente, consiglia spesso il marito ma ha difficoltà a trovare il suo posto al di fuori della loro relazione. Forte e piena di risorse, non ha paura di ignorare le regole se la situazione lo richiede.

Marty, Uomo di 30-40 anni: Il fratello più giovane di Broderick. Intelligente, affascinante e colto. Sembra un uomo del popolo ma segretamente desidera il potere.

Kevin, uomo di 30-40 anni: Dal fisico minuto, la sua mente è la sua forza. Ha sempre un piano pronto, pensa che il bicchiere sia sempre mezzo vuoto e pieno di schifezze. Nonostante possa sembrare un tipo piuttosto oscuro, ha un senso dell’umorismo piuttosto pronunciato.

Grady, uomo di 25-35 anni: Così impetuoso da avere problemi a mantenere il controllo, si caccia spesso nei guai. Ama vivere liberamente e cogliere l’attimo.

Christine, donna di 18-25 anni: Una giovane donna dal buon cuore, sta ancora imparando come funziona il mondo. Ha l’arroganza della gioventù, è impetuosa e indipendente ma devota alla sua famiglia.

Timothy, uomo di 25-35 anni: Incredibilmente atletico, è calmo sotto pressione e in grado di fare qualsiasi cosa per concludere l’incarico che gli è stato assegnato.

Cosa ne pensate? Chi potrebbe interpretare questi ruoli? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti su Inumani!