Inumani: Roel Reine sarà il regista

The Hollywood Reporter svela che i Marvel Studios e ABC hanno ingaggiatoper dirigere i primi due episodi del nuovo serial della Casa delle Idee,. Reine dirigerà gli episodi che poi verranno proiettati nei cinema IMAX a settembre.

Infatti, per chi non lo sapesse, grazie ad un accordo con IMAX, i primi due episodi di Inumani saranno girati con tale tecnologia e destinati alla sala cinematografica; successivamente, andranno in onda su ABC in una versione estesa contenente sequenze inedite. Da lì partirà la miniserie, composta da 8 episodi.

Reine si è fatto conoscere per The Delivery, che gli ha fatto vincere il Golden Calf come miglior regista, ma nel suo curriculum ci sono vari film come Death Race 2, Presa Mortale 2 ed Il Re Scorpione 3. Scott Buck, già showrunner di 'Iron Fist' per la Marvel, sarà anche showrunner di Inumani.