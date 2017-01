Inumani: Vin Diesel vuole ancora il film

Anche sedà vita a Groot nella saga dedicata ai, l'attore ha da sempre lasciato capire di esser stato in lizza per un altro ruolo in uno dei film futuri della Marvel: Freccia Nera in

Però, a quanto pare, la pellicola è stata messa da parte in favore di un serial prodotto dalla Marvel insieme ad ABC e che andrà in onda a partire da settembre prossimo.

Intervistato a riguardo, Diesel si è definito 'dispiaciuto' per questa decisione e spera che la Casa delle Idee non abbandoni del tutto il progetto cinematografico sugli Inumani: "Non penso che la Marvel debba abbandonare l'opportunità di farne un film. Potrebbe venir fuori una saga enorme, e se avessi del tempo andrei alla Marvel e ci parlerei. La Marvel non dovrebbe mai abbandonare l'idea di farne un film, sarebbe un grandissimo errore e Inumani sarebbe un universo davvero fico da esplorare".