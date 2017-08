Iron Fist 2: Danny Rand indosserà il costume classico nella season 2?

, l'attore che interpretanella serie omonima, e che adesso è online, sempre nello stesso ruolo, in The Defenders , parla dell'eventualità di vederlo nel costume originale dei fumetti, durante la stagione due del telefilm

Fino a questo momento, gli altri Difensori televisivi si sono più o meno attenuti alla versione fumettistica dei loro comics; l'unico a differire è proprio Danny Rand, almeno per adesso.

Ecco cosa ha detto l'attore a ComicBook:

"Non sono io a scrivere lo show, e non sono nemmeno produttore esecutivo. Quindi, sfortunatamente, non sono cose che dipendono da me. Ma, dalla prospettiva di attore, posso dirvi che io credo che succederà, ad un certo punto, speriamo nella stagione 2."

Visto che i fan lo vorrebbero vedere, anche Jones crede che alla fine, indossare il costume, sarà uno step naturale per il personaggio, per la sua evoluzione:

"Verso la fine di The Defenders, Danny è certamente diventato un uomo con i piedi più piantati per terra, anche più propositivo, certamente più maturo. E di sicuro, andando avanti nel corso della seconda stagione, il costume da supereroe sarà qualcosa che Danny troverà assolutamente allettante, dopo aver visto Daredevil prepararsi. Penso che sarà persuaso a farsene uno anche lui. Come sarà? Chi lo sa. Vedremo cosa tireranno fuori!"

Ok, per vedere il costume dovremo aspettare la prossima stagione, ma che ci dice Johns su un elemento costitutivo fondamentale del costume di Iron Fist, la bandana?

"Vorrei vedere la bandana, certo, vorrei vedere questo elemento classico, è davvero fantastico e mi piacerebbe ci fosse."

Vedremo cosa gli sceneggiatori avranno in mente per Danny Rand, nella seconda stagione di Iron Fist.