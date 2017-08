Iron Fist 2: secondo Finn Jones i combattimenti saranno migliori

non ha ancora una data di uscita, ma i tempi di produzione diimpongono di far presto: archiviato, nel 2018 avremo The Punisher e probabilmente Daredevil 3, ma in cantiere ci sono anche Jessica Jones 2, Luke Cage 2 e la nuvoa stagione con protagonista

Finn Jones, interprete di Danny Rand nella serie, ha dichiarato che a breve inizierà l'allenamento per Iron Fist 2:

"Ora, per farvi sapere, in vista della stagione 2 di Iron Fist, sto per iniziare il mio allenamento la prossima settimana. Abbiamo circa quattro o cinque mesi prima di iniziare lo shooting, dunque questa volta avrò un po' più di tempo per prepararmi alla Stagione 2, che credo avrà grossi miglioramenti nella qualità delle scene di combattimento. Grazie a The Defenders abbiamo un nuovo team per le coreografie e abbiamo anche un nuovo cameraman".

Marvel's Iron Fist, in effetti, non ha brillato in quanto a coreografie. In Iron Fist 2 sarà diverso?