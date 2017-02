Iron Fist: Jessica Henwick parla del suo personaggio

Sono passati quasi dieci anni dall'uscita del primo prodotto cinematografico dei. L'ultimo in uscita, invece, è, la serie prodotta conalla quale parteciperà anche, protagonista di una recente intervista.

Uno degli eventi più importanti dell'evoluzione del Marvel Cinematic Universe, dopo il già citato Iron Man, è sicuramente la pubblicazione su Netflix della serie Daredevil, nel 2015. Da quel momento in poi, infatti, la collaborazione con il servizio di tv on-demand è stata fruttuosa e vantaggiosa per tutti, dal pubblico ai produttori.



Iron Fist è la prossima serie in uscita, e sarà piena di personaggi provenienti dai fumetti Marvel, tra cui Colleen Wing, interpretata dall'ottima Jessica Henwick, nota al grande pubblico per quanto fatto in Star Wars - Il Risveglio della Forza e Game of Thrones. Dopo la pubblicazione di un trailer dedicato al suo personaggio, ecco cosa ha dichiarato l'attrice:



"Se penso a come definire il mio personaggio mi viene in mente una sola parola: sola - sia in senso positivo che negativo. Lei non vuole essere l'interesse amoroso di nessuno, non vuole aprirsi con nessuno in quel modo".



La prima stagione di Iron Fist verrà pubblicata su Netflix il 17 Marzo, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!