Iron Fist: Netflix ci porta dietro le quinte della serie con un nuovo video

Ormai manca veramente poco all'esordio della nuova serie nata dalla collaborazione diche porterà sui piccoli schermi l'iconico personaggio di. Prima del suo debutto, che avverrà tra poco meno di un mese, in rete arriva un nuovo filmato direttamente dal dietro le quinte dello spettacolo.

La clip è lunga poco più di due minuti e mezzo e si apre con una musica drammatica e una voce fuori campo che richiama la formazione nelle arti marziali del protagonista Danny Rand.

Il filmato procede combinando scene di Rand in meditazione con sequenze che ci mostrano i ricordi del dei suoi genitori. Da qui, possiamo assistere a tagli del dietro le quinte dello show e varie clip dello spettacolo che sono già apparse in diversi trailer (insieme ad alcuni momenti che non abbiamo mai visto prima) e, infine, possiamo ascoltare le dichiarazioni dell'attore protagonista Finn Jones riguardo alle credenze del suo personaggio.

Iron Fist farà il suo debutto con la sua prima stagione sul servizio di streaming Netflix venerdì 17 marzo 2017.