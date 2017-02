Iron Fist: nuove foto dal serial Marvel

Restando sempre in attesa di un nuovo trailer ufficiale, la Marvel ha diramato in rete dei nuovi scatti ufficiali dalla prossima serie in live-action dello studio:. Trovate tutte le immagini in calce alla notizia.

Nelle foto vediamo buona parte del cast principale: dal protagonista Finn Jones a Jessica Henwick, Rosario Dawson, Jessica Stroup, Tom Pelphrey e Carrie-Anne Moss; del cast fa parte anche David Wenham.

Il serial debutterà a marzo sulla piattaforma digitale Netflix ed è basato sul famoso personaggio dei fumetti della Marvel. Danny Rand (Jones) torna a New York dopo quindici anni di assenza, determinato a riprendere in mano l'azienda di famiglia. Nell'alter ego di Iron Fist, Rand combatterà anche il crimine grazie agli anni passati a studiare il kung-fu e al potere del Pugno D'Acciaio.