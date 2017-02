Iron Fist: nuovo banner, ci sarà Shou-Lao?

Il dragone Shou-Lao apparirà in? E' la nuova domanda che i fan della Marvel si stanno ponendo in queste ore. Infatti sembra che ci sarà la possibilità concreta di vedere il personaggio nella prossima serie in live-action sul personaggio...

Tutto è partito da un'intervista con Empire, dove il protagonista Finn Jones sembra aver confermato la presenza del dragone nel serial Netflix dedicato ad Iron Fist: "Danny, in questo show, deve affrontare la reazione della società. Ritorna dopo anni e dice 'hey, sapete cosa? Sono stato in un posto chiamato K’un Lun per anni, adesso ho questa cosa che si chiama Pugno D'Acciaio ed ho incontrato un drago!'. E tutti sembrano come 'di cosa stai parlando? Sei pazzo?'.".

Nel frattempo qui sotto trovate una nuova foto esclusiva dalla serie ed un banner promozionale.