Iron Fist: nuovo spettacolare trailer per la serie Marvel

Come rumoreggiato in queste ore, a circa un mese dalla sua release, Netflix ha diffuso in rete il nuovo spettacolare trailer finale di, nuova serie targata Marvel Studios. La trovate dopo il salto.

In Iron Fist, Danny Rand torna a casa dopo anni di assenza, reclamando la sua società. Ma capirà che forze oscure gli remano contro. Rand, in tutti questi anni, ha studiato arti marziali ed ha acquisito un potere speciale che metterà al servizio del bene...

Finn Jones interpreterà Danny Rand in questa nuova attesa serie che sarà in rete dal 17 marzo. Con lui vedremo anche Jessica Henwick, David Wenham, Rosario Dawson, Jessica Stroup, Tom Pelphrey e Carrie-Anne Moss.

Iron Fist tornerà anche in estate nella miniserie The Defenders, in cui affiancherà Jessica Jones, Daredevil e Luke Cage.