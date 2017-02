Iron Fist: prima clip italiana con Colleen Wing

Netflix Italia ha diffuso in rete una nuova clip italiana di, prossima serie dedicata ad un eroe dei fumetti della Marvel e "l'ultimo Difensore". Potete visionare la clip in calce alla news.

In questa clip, che segue il full trailer che è stato diramato nella giornata di ieri, vediamo il personaggio di Colleen Wing (interpretata da Jessica Henwick) in azione. Ricordiamo che il protagonista, invece, sarà Finn Jones, che darà il volto al personaggio di Danny Rand alias Iron Fist.

Con loro vedremo anche David Wenham, Rosario Dawson, Jessica Stroup, Tom Pelphrey e Carrie-Anne Moss.

La serie debutterà sulla piattaforma digitale il 17 marzo ma Iron Fist sarà anche nella miniserie The Defenders, in cui affiancherà Jessica Jones, Luke Cage e Daredevil, che dovrebbe arrivare in estate.