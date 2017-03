Marvel's Iron Fist: recensioni pessime per il prossimo show Marvel

Siamo ad una settimana dalla release di, prossima serie in live-action dei Marvel Studios che approderà sulla piattaforma digitale Netflix. E l'attesa dei fan è piuttosto alta al momento.

Peccato che le prime recensioni approdate sul web sono tutt'altro che positive! Le recensioni spiegano che "... non è un disastro totale, ma è un passo indietro significativo rispetto alle altre produzioni Marvel" e "uno dei peggiori prodotti Marvel/Netflix ed un esempio di cosa significhi fare un miscasting".

A quanto pare i problemi sono legati anche al ritmo e alle sceneggiature: "In Iron Fist passa troppo tempo prima che accada qualcosa, e inoltre c'è una scenografia non ispirata, una fotografia non eccezionale e dei dialoghi orribili". Molte recensioni, inoltre, sembrano criticare il miscasting di Finn Jones come Danny Rand, un'accusa mossa da molti sin dalle prime notizie del cast che avrebbero voluto un attore asiatico nel ruolo... anche se nei fumetti non è mai stato asiatico!

Su Rotten Tomatoes, attualmente, si assesta su uno 0%... ma vi terremo aggiornati a riguardo.