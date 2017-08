Iron Fist è la seconda serie Marvel più vista su Netflix!

Sembrerà assurdo per molti, marisulta essere la seconda serie targatapiù vista su! Lo show con protagonista, infatti, è secondo soltanto alla seconda stagione di

Lo ha svelato un'infografica, che mostra la percentuale di share di tutti i principali show su Netflix. A troneggiare sulla corposa lista c'è Daredevil 2, seguito da 13 Reasons Why e proprio Iron Fist. Pugno D'Acciaio ha avuto la meglio anche su Luke Cage e Jessica Jones, che seguono rispettivamente nella classifica. Al quinto posto troviamo la sesta stagione di House of Cards (che, ricordiamo, in Italia è esclusiva Sky), mentre solo al settimo posto vediamo quel piccolo capolavoro che è stato Stranger Things.

Risulta curioso notare come lo show maggiormente criticato da pubblico e critica, ovvero Iron Fist, risulti poi a conti fatti uno dei più visti in assoluto su Netflix. Danny Rand è presente anche in The Defenders, insieme a Luke Cage, Jessica Jones e Matt Murdock.