iZombie 3: rilasciato il trailer del quarto episodio: "Wag the Tongue Slowly"

Dopo aver ottenuto un’equilibrata visione zen nella puntata precedente, l’episodio della prossima settimana divedràassumere la personalità di un impiegato d’ufficio dedito al pettegolezzo, che non mancherà di creare situazioni divertenti. Potete visionare il nuovo promo dell'episodio quattro subito dopo il salto!

Dopo un paio di settimane di tensione tra Ravi e Peyton, l’ultima puntata ha portato finalmente il tutto a un punto di svolta quando un furioso Ravi ha messo Blaine davanti ai suoi misfatti passati, professando accidentalmente nel contempo il suo amore per Peyton. L'amnesiaco Blaine ha infine cambiato idea e ha deciso di testare la nuova cura i cui effetti dovranno ancora essere verificati nel tempo. In chiusura della puntata abbiamo infine visto Ravi commette un errore che potrebbe avergli fatto perdere la ragazza dei suoi sogni per sempre.

La prossima settimana, nella puntata intitolata “Wag the Tongue Slowly”, Liv (Rose McIver) scambierà la sua personalità zen per una particolarmente pettegola, mettendo alla prova fino all’ultima goccia la pazienza del povero Clive (Malcolm Goodwin). Nel frattempo, Blaine (David Anders) e Peyton (Aly Michalka) si avvicinano mentre attendono i risultati della sua nuova cura della memoria e Ravi (Rahul Kohli) continua la sua spirale verso il basso, con Major (Robert Buckley) che riesce a fare progressi nell’adempimento di una vecchia promessa. A dirigere l’episodio, che è stato sceneggiato da Kit Boss, troveremo Viet Nguyen.

Nel cast della puntata troveremo Rose McIver nei panni di Olivia "Liv" Moore, Malcolm Goodwin nel ruolo di Clive Babinaux, Rahul Kohli nei panni del dottor Ravi Chakrabarti, Robert Buckley nel ruolo di Major Lilywhite, David Anders nei panni di Blaine DeBeers, Aly Michalka nel ruolo di Peyton Charles, Andrea Savage nei panni di Vivian Stoll e Jason Dohring nella parte di Chase Graves.

La quarta puntata di iZombie sarà trasmessa il 25 aprile 2017 sul canale di The CW.