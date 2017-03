iZombie 3: il team Z in azione nel primo trailer ufficiale

Dopo il poster di ieri, oggi La CW Television ha rilasciato online il primo trailer ufficiale dell'attesa terza stagione di, commedia horror-youngadult con protagonistanei panni di Olivia Moore.

Nel filmato che vi riportiamo in calce è possibile dare una prima occhiata ai nuovi casi che il gruppo formato da Liv, Clive (Malcom Goodwin), Major Lilywhite (Robert Buckley) e Ravi Chakrabarti (Rahul Kohli) dovranno affrontare nei nuovi episodi della serie creata da Rob Thomas e Diane Ruggiero.



Tra pasti a base di cervelli congelati, stile goth a palate e misteri sempre più strani, iZombie 3 tornerà sulla CW a partire dal prossimo 4 aprile, con l'episodio intitolato "Heaven Just Got a Little Bit Smoother".



Ecco il trailer ufficiale: