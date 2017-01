James Cameron sta lavorando ad un documentario sulla storia della fantascienza

è senz’altro uno dei registi più prolifici nel campo della fantascienza. L’autore che ha sfornato alcuni dei classici del genere comeè ora al lavoro ad un documentario sul genere intitolato

Come documentato da The Hollywood Reporter, infatti, il regista lavorerà con AMC per un documentario in sei puntate sulla storia della fantascienza. L’opera si intitolerà James Cameron’s Story of Science Fiction, ogni episodio durerà circa sessanta minuti.

Non si parlerà solo di fantascienza televisiva ma anche di libri, film e videogiochi. Ecco cosa ha dichiarato il regista: “In gioventù leggevo qualsiasi libro avesse una navicella spaziale in copertina. Ho visto 2001: Odissea nello Spazio innumerevoli volte, questo film mi ha ispirato e mi ha fatto diventare un regista. Amo le idee e le domande dietro queste idee: come finirà il mondo? La tecnologia ci distruggerà? Che significa essere umani?

Con questa serie esploreremo le origini della fantascienza, scoprendo le origini di queste idee: Jules Verne, H.G. Wells, a partire da questi autori racconteremo la storia del genere.” James Cameron’s Story of Science Fiction andrà in onda su AMC nel 2018, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!