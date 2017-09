James Cameron vuole il reboot del film "True Lies", la FOX si mette all'opera

è un film del 1994 e per volere di, laha ordinato il pilot per il reboot del famoso film che aveva come protagonisti

Lo script dell'adattamento televisivo sarà scritto da Marc Guggenheim, sceneggiatore di Arrow, e il regista e produttore McG contribuirà alla produzione della serie, insieme a Cameron, il quale fu scrittore, regista e produttore del film originale. Anche Mary Viola, il presidente della Wonderland Sound and Vision di McG, e Rae Sanchini della Lightstorm Entertainment faranno parte del progetto. Sanchini fu anche il produttore esecutivo del film. Il reboot racconterà, in una visione moderna, come una coppia affronterà il fatto che uno dei due era ed è una spia.

Che ne pensate? Vi era piaciuto il film originale?