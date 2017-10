Jean-Claude Van Johnson: è online il trailer completo della serie Amazon!

Jean-Claude Van Johnson è la nuova serie targata Amazon con protagonista. Il progetto uscirà a dicembre e adesso è arrivato il trailer completo.

Jean-Claude Van Johnson, è l'attesissima serie tv che arriva a partire dal 15 dicembre sulla piattaforma di streaming digitale di Amazon, Amazon Prime. Jean-Claude Van Damme è il leading actor e il suo ruolo è quello di una stella sia del cinema che delle arti marziali il cui nome in codice è Johnson, alter ego che entra in azione quando personaggi di spicco, siano essi politici o grandi imprenditori, vogliono una mano per eliminare dei rivali in affari. Lui agisce sotto copertura quando questo genere di "lavori" gli viene proposto. Nella serie troviamo uno Johnson ormai ritiratosi dall'azione, infelice che, dopo l'arrivo di una vecchia fiamma, decide di tornare in azione.

Nel cast della serie ci sono anche Kat Foster, Moises Arias (The Middle) e Phylicia Rashad. Producono Peter Atencio, Ridley Scott e David W. Zucker.

Sinossi ufficiale: Jean-Claude Van Johnson segue le vicende di Jean-Claude Van Damme, il famoso eroe dei film d'azione ed esperto di arti marziali che, sotto l'alias di "Johnson", è l'agente operativo sotto copertura più pericoloso del mondo. Adesso ritirato, continua la sua vita nella superficiale Hollywood...fin quando non incontra un amore perduto che lo riporta nel gioco. E questa volta dovrà affrontare una sfida più grande.