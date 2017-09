Jerry Before Seinfeld: trailer per lo special comedy Netflix di Jerry Seinfeld

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, special comedy con al centro il popolare comico americano divenuto una celebrità grazie alla serie di successo che portava il suo nome.

Il comico va così ad aggiungersi alla già nutrita lista di stand-up comedian che hanno realizzato degli special per il colosso dello streaming americano, come Louis C.K., Aziz Ansari, Amy Schumer e Sarah Silverman. La sinossi, come già evidenziato dal titolo, recita: Jerry Seinfeld ti riporta indietro nel tempo, quando ancora nessuno lo definiva un re, una leggenda o chissà che cos'altro.

Lo show quindi tornerà al tempo in cui Jerry non era che un frequentatori di palchi come tanti, prima che il successo planetario gli arridesse con Seinfeld, serie la cui ultima puntata è ancora la più seguita di sempre per una sit-com americana, nell’epoca in cui andava in onda anche un’altra serie di grande successo come Friends.

Jerry Before Seinfeld sarà distribuito sulla piattaforma digitale il 19 settembre 2017.