Jessica Jones 2: arrivano online altre foto dal set!

Mentre moltissimi spettatori si stanno preparando al debutto della nuova serie, che arriverà tra pochissimo sulla piatta forma di streaming, la produzione dirilascia nuove immagini direttamente dal set della seconda stagione dello spettacolo, che potete trovare come sempre subito dopo il salto.

Attenzione! Possibili Spoiler!

Dopo le foto relative al secondo capitolo della serie, rilasciate circa un mese fa, Netflix ci sorprende con questo nuovo set fotografico che presenta il ritorno di David Tennant nei panni del malvagio Kilgrave. Jessica Jones è stata la seconda serie a debuttare come frutto della partnership tra Marvel TV e Netflix, dopo l'arrivo di Daredevil nel 2015. Il servizio streaming e la branca televisiva dei Marvel Studios hanno già sfornato anche una stagione aggiuntiva di Daredevil e le stagioni di debutto di Luke Cage e Iron Fist - con The Defenders presto disponibile su Netflix.

In arrivo dopo l'uscita della stagione d'esordio di The Punisher, che debutterà verso la fine di quest'anno, la stagione 2 di Jessica Jones ha iniziato le riprese nel mese di aprile, per cui il capitolo si sta avviando probabilmente verso il proprio completamento. Mentre la produzione è stata circondata da un'estrema segretezza, recentemente è stato confermato che il villain Kilgrave tornerà per la stagione 2 e le ultime foto rilasciate ci danno ora un'ulteriore prova di questo ritorno.

Jessica Jones tornerà molto probabilmente nel 2018.