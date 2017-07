Jessica Jones 2: le foto dal set preannunciano la nascita di Hellcat?

Emergono foto dal set di, la nuova stagione dell’eroinache debutterà sudopo. Gli scatti ritraggono, interprete di, e anticipano la probabile nascita di

Nella prima stagione di Jessica Jones, Trish Walker svolge il ruolo di aiutante nei confronti della protagonista e l’abbiamo vista perlopiù come speaker radiofonica. La testata HawtCelebs ha pubblicato le foto dal set, che ritraggono l’attrice di Trish in nuove vesti e intenta in una scena di combattimento: i colori dell’outfit di Rachael Taylor – giallo e blu – richiamano proprio quelli di Hellcat, la cui identità segreta nei fumetti Marvel è quella di Patricia Walker.

Staremo a vedere quali altre novità ci riserva Jessica Jones 2: l’eroina interpretata da Krysten Ritter, intanto, tornerà il 18 agosto in The Defenders insieme a Daredevil, Luke Cage e Iron Fist.