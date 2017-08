Jessica Jones 2: in che modo gli eventi di The Defenders plasmeranno l'eroina?

: In che modoha cambiato Jessica Jones ? E come gli avvenimenti occorsi quando i Difensori hanno unito le forze segneranno la seconda stagione dello standalone sulla ruvida eroina? Seguono spoiler su The Defenders.

Durante il loro periodo fianco a fianco, anche se la serie si è concentrata principalmente su Iron Fist e su Daredevil, anche dell'investigatrice privata dalla forza straordinaria si può parlare molto. Soprattutto, abbiamo capito qualcosa in più di lei.

Il suo atteggiamento rimane lo stesso, è un tratto distintivo della sua personalità l'essere così... graffiante e "menefreghista", ma insomma, il suo è un passato davvero pieno di tragedie e come ci si può fidare del mondo se il tuo aguzzino per anni ha manipolato la tua mente, oltretutto violentandoti ripetutamente? Alla fine della prima stagione Jessica è riuscita a liberarsi di Kilgrave, spezzandogli il collo, ma sappiamo che la storia non è finita lì. Oltretutto, quando lei si mette a parlare con Murdock e appare stizzosa, è naturale che si rivolti malamente, nessuna vittima di un abuso sessuale vuole rivangare quanto le è successo come fosse una chiacchiera da tea delle cinque del pomeriggio...

Comunque, il fatto di ritrovarsi in un team, l'ha portata ad abbracciare completamente i suoi superpoteri: l'abbiamo vista infatti usare la superforza per acchiappare l'ascensore - il cui filo si era staccato - con all'interno Danny Rand e Luke Cage: lei ha tenuto ben saldi tutti quanti e senza sforzo, portando gli altri eroi in salvo. inoltre, prima che ciò accadesse, per arrivare a prendere al volo il pesantissimo oggetto, la ragazza ha fatto un salto incredibile, il che ci dà un'idea di quali siano le sue incredibili abilità.

All'inizio Jessica non voleva essere parte dei Difensori, poi però ha capito che doveva fare qualcosa perché la minaccia contro la sua città era reale e davvero pericolosa, e dunque si è unita al gruppo per combattere La Mano.

Nei fumetti i poteri di Jessica sono moltissimi, inclusi il volo. Chissà se adesso, avendo accettato questa parte di sé, vedremo svilupparsi un personaggio diverso? Questa potrebbe essere una storyline. Ma c'è anche la questione Luke Cage In fin dei conti lui è l'unico uomo con cui lei "ha pensato ad un possibile futuro", e i due, nonostante Cage sia attualmente in una relazione apparentemente stabile con Claire, sono sembrati riavvicinarsi.

Vedremo cosa succederà quando Jessica Jones tornerà con la season 2. Voi come vorreste vederla? Ditecelo nei commenti!