Jessica Jones 2: iniziate le riprese a New York per la seconda stagione?

È passato ormai molto tempo da quando la seconda stagione diè stata ufficializzata, e i tempi sembravano a prolungarsi ulteriormente, ma ora sembrerebbe proprio che siano iniziate senza troppi clamori le riprese della nuova stagione a New York City. Trovate gli ultimi dettagli e i rumor subito dopo il salto.

Iron Fist è finalmente approdato su Netflix, The Defenders è in post-produzione, e le riprese di The Punisher sono tuttora in corso, ma ora a quanto pare ci sono buone probabilità che cominceranno anche quelle per la seconda stagione di Jessica Jones. Secondo delle nuove testimonianze, degli avvisi con scritto "no parking" hanno iniziato a comparire lungo tutta la Upper West Side di Manhattan, rivelando che delle riprese cominceranno a partire da oggi a Broadway e lungo la West 101st Street. Queste strade vi suonano forse familiari?

Beh, probabilmente dovrebbero, dato che quello era il luogo utilizzato per girare le scene ambientate all'esterno della casa di Jessica Jones e della sua agenzia Alias Investigations durante la prima stagione dello show. C’è naturalmente la possibilità che queste nuove riprese in corso riguardino delle scene aggiuntive per i Defenders, ma sembra decisamente che possano riguardare la nuova stagione di Jessica Jones, dato che degli ultimi rumor indicavano che le riprese sarebbero potute partire presto.

Si sa molto poco di cosa ci si può aspettare dalla seconda stagione, anche se è probabile che vedremo il ritorno di Nuke. Si è anche parlato di un’apparizione di Typhoid Mary, ma dovremo aspettare ancora per avere notizie concrete!