Jessica Jones 2: le riprese della seconda stagione sono ufficialmente finite!

Marvel's Jessica Jones , serie standalone dedicata all'eroina super forte interpretata da, ha concluso le riprese della stagione 2.

La produzione è ufficialmente finita, dopo soli cinque mesi di riprese a New York. Krysten Ritter la sua collega Diane Gibson si sono buttate subito sui social media per annunciare e festeggiare la fine delle riprese della serie Marvel/Netflix.

La Ritter ha usato Instagram Stories, in live video, per dare l'annuncio ai fan. Non sappiamo praticamente nulla di cosa succederà a Jessica Jones dopo gli eventi di The Defenders e, poiché il personaggio in sé finora non ha avuto grossi contatti con La Mano, è difficile supporre in che direzione si sposterà la nostra eroina sociopatica. Di sicuro, o almeno è ciò che speriamo, abbraccerà completamente le sue incredibili abilità...

La showrunner, Melissa Rosenberg, ha confermato che tutti i 13 episodi della nuova stagione sono diretti da registe donne.