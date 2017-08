Jessica Jones 2: la seconda stagione sarà "personale" proprio come la prima!

, come gli altri eroi dei telefilm standalone- è attualmente impegnata a combattere una grave minaccia contro New York nel gruppo dei Defenders , online ora su

Quando Jessica Jones tornerà per la sua seconda stagione il suo viaggio nei panni di super eroina sarà ancora più intimo e personale. Nella passata stagione l'abbiamo vista confrontarsi con il suo scellerato ex, un manipolatore di nome Kilgrave che le ha fatto uccidere la moglie di Luke Cage, Reva.

Il suo viaggio introspettivo l'ha fatta diventare in breve tempo uno dei personaggi più complessi e graditi (sullo schermo) dagli spettatori.

Le riprese della seconda stagione di Jessica Jones inizieranno ad aprile 2018 e, anche se i dettagli sulla storia sono perlopiù sconosciuti, quel che è certo è che vedremo ancora di più di lei, e della sua sfera personale e intima. Inoltre, è stato da poco confermato il ritorno di Kilgrave nello show, il che conferma che, anche se lo pensava, non se ne è liberata.

Krysten Ritter, la protagonista della serie, parlando con Bustle, ha rivelato quanto segue:

"Le accadranno davvero molte cose. E, come sempre, le persone saranno dalla sua parte. Insomma, le accade sempre di tutto... ma continua a combattere. Che è quello che amiamo di lei."

Vedremo come gli autori svilupperanno la storia di Jessica Jones nella seconda stagione; per adesso godiamoci le sue vicende su Netflix in The Defenders, attualmente disponibile sulla piattaforma digitale di streaming.