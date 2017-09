Jim Carrey e Michel Gondry ancora insieme in una comedy per Showtime

e il registalavoreranno ancora insieme dopo il successo internazionale di, ma stavolta sul piccolo schermo.

Showtime Networks ha infatti ordinato una prima stagione di 10 episodi di Kidding, in quella che sarà la prima serie regolare per Carrey in oltre vent’anni. Gli episodi avranno una durata di circa mezz’ora l’uno.

In Kidding, Carrey interpreterà Jeff, noto personaggio televisivo amatissimo dai bambini con il nome di Mr. Pickles. Alla regia, come detto, ci sarà Gondry – di ritorno dietro la macchina da presa dopo Microbo & Gasolina (2015) – che ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo al fianco di Carrey. Dave Holstein (Weeds) ha creato lo show e ne ha scritto il pilot.

Si tratta della seconda collaborazione consecutiva tra il network e Carrey, dopo I’m Dying Up Here, recentemente rinnovata per una seconda stagione. “Nessun interpreta un ruolo come Jim Carrey e questo, in cui sembra osservare Humpty Dumpty, farà chiedere al pubblico come hanno fatto finora a vivere senza”, ha dichiarato il CEO di Showtime, David Nevins.

Sinossi: Una fonte indispensabile di gentilezza e saggezza per tutte le giovani menti d’America e per i bambini e i loro genitori che sono cresciuti insieme a lui – Jeff – che è anche a capo di un impero multimilionario. Ma quando questa persona così amata – con una moglie, due figli, una sorella e un padre – inizierà a implodere, nessuna favola o pupazzo potrà guidarla attraverso la crisi, che avanza più veloce che mai. Risultato: un uomo gentile in un mondo crudele dovrà affrontare una lenta progressione verso la malattia mentale, al contempo divertente e straziante.