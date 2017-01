Jim Parsons parla della nuova serie spin-off di The Big Bang Theory

sta per ritagliarsi uno spazio completamente nuovo sul piccolo schermo. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti,sarà il produttore esecutivo di uno spin-off diincentrato sul personaggio dinegli anni della sua adolescenza.

Come avrete capito, il ruolo richiede un volto nuovo e Parsons ha già un consiglio per l'attore scelto per il personaggio: "Vorrei consigliare all'attore di guardare il meno possibile alla mia interpretazione e prendere questa sfida per le corna in modo da fare suo il personaggio.".

Nella nuova serie, i fan avranno l'opportunità di vedere gli anni di formazione di Sheldon, mentre cresce in una famiglia in Texas: "Gli autori, fin dall'inizio, hanno fatto un buon lavoro di costruzione della storia e della natura stratificata di tutti questi personaggi, così sembrava proprio come se si perdesse un'occasione il fatto di non esplorare la storia originale di Sheldon. Sono davvero entusiasta. Penso che sarà molto diverso rispetto a The Big Bang Teory, ma in senso buono", ha affermato Parsons.